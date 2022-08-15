Sivas’taki gölün uyuzlara iyi geldiği iddia ediliyor

Bakırcıoğlu köyünde bulunan ve köylüler tarafından “Uyuz çermik” adı verilen uçurumun kenarındaki gölün şifa dağıttığı öne sürülüyor.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Bakırcıoğlu köyünde bulunan romatizmal ve cilt hastalıklarına iyi geldiği düşünülen kaynak suyu, cilt hastaları tarafından ilgi görüyor.

Kaynak suyunun derideki döküntülere, sivilcelere ve özellikle uyuza iyi geldiği iddia ediliyor.

“Uyuz çermik” adı verilen şifalı suyun faydalı olduğunu duyan birçok vatandaş ise hastalığına çare aramak için yurt içi ve yurt dışından binlerce kilometrece yol katederek göle geliyor.

Bidonlara doldurup götürüyorlar

Uyuz çermiğine giren Ebubekir Çamcı, suyun şifasına inanların bidonlara doldurup evlerine götürdüklerini söyledi.

İHA’ya konuşan Çamcı, “Burada şifalı bir suyumuz var. Suyumuz yer altından kaynadığı ve sıcak bir su olduğu için kışın donmuyor. Soğuk havayla temas ettiği için üzerinde buharlar oluşuyor. Bu su kaşıntıya, uyuza ve deri hastalıklarına iyi gelmesiyle biliniyor. Vatandaşlar suya girip banyo yapıyorlar ya da suları doldurup evlerine götürüyorlar.

Sivas'ta uçurumun kenarındaki bu göl uyuzlara çare oluyor VİDEO

“Yolların düzeltilmesini istiyoruz”

Bu suyun şifasını bilenler şehir dışından ve yurt dışından geliyor. Halk arasında uyuz çermiği olarak adlandırılıyor. Bazen çok kalabalık olabiliyor. O yüzden banyolar kurulup hizmete geçirilebilir. Gelen bir daha geliyor fakat yolların kötü olması sebebiyle yollarının düzeltilmesini istiyoruz. İlkbahar ve sonbahar aylarında vatandaşlar daha sık geliyor.” ifadelerini kullandı.