Sivas'taki Uyuz Gölü, haftanın 7 günü tıklım tıklım

Havaların ısınmasıyla Sivas'taki Uyuz Gölü serinlemek isteyenlerin de akınına uğradı, göl adeta yüzme havuzuna döndü.

Sivas'ta kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Gümüşdere köyündeki Uyuz Gölü, uyuz hastalarının uğrak yeri olurken, son günlerde sıcak havadan bunalanlar da gölün yolunu tutuyor.

Başta egzama ve uyuz olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen, kentin doğal havuzu olarak da adlandırılan Uyuz Gölü’nün suyu, yazın soğuk kışın ise sıcak oluşuyla dikkat çekiyor.

SU KENDİNİ YENİLİYOR

Normalleşme süreci ile birlikte havuzlar açılsa da koronavirüsten endişelenenler suyun kendini yenilemesinden dolayı bu doğal gölü tercih ediyor.

Uyuz olanlar giriyordu, şimdi ise serinlemek isteyenlerin akınına uğradı İZLE

ŞORTUNU GİYEN GİDİYOR

Şortunu giyen çocuk ve yetişkinler deniz gözlüklerini takıp, deniz simidini de alarak gölde hem doyasıya eğleniyor hem de serinliyor.

SUYA GİREN FERAHLIYOR

Gümüşdere Köyü Muhtarı Mert Kurt, “Göl suyumuzun cilt hastalıkları egzama ve kaşıntı gibi olan hastalıklara iyi geldiğini biliyoruz. Her gün kalabalık, bugüne özel bir şey değil. Hatta bugün biraz daha az. Çünkü hafta içi, hafta sonu ful dolu. Su devamlı dibinden kaynadığı için kendini yeniliyor. Çevre illerden buraya serinlemeye gelen çok insan var. Şu an bu suya girdiğinizde 2-3 gün rahat bir şekilde uyuyabilirsiniz. Hava sıcaklığı 30-35 derece arasında. Özellikle bu bölgede tarımsal iş yapan insan çok fazla terlediği için geliyor. Sivas'ımızın doğal bir havuzudur.” dedi.

“HAFTANIN İKİ GÜNÜ GELİRİM”

Göle girerek serinleyen Seyit Özkan, “Yerin altından çıkar doğal bir kaynak suyu. Su berraktır. Böyle bulanık olduğuna bakmayın. İnsanlar çok olduğu için bulanıklaştı. Sakin olduğu zaman cam gibidir. Şifalı bir sudur. Kaşıntıya ve diğer hastalıklara iyi geldiği söylenir. Herkesi bekliyoruz. Ben buraya haftanın iki günü gelirim. Hafta sonu kalabalıktır. Hafta sonu gelmeyin.” diye konuştu.