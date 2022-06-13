İsmini şeklinden alan “Z yokuşu”, neden olduğu kazalar ile hem sürücüleri hem de bulunduğu yöre sakinlerini korkutuyor.

Sivas’ın Gazi köyü girişinde bulunan dik viraj, köy sakinlerini canından bezdirdi.

İsmini şeklinden alan “Z yokuşu”, yaşanan kazalar nedeniyle sürücülerin kâbusu oldu.

Giren kalıyor

Yük taşımacılığı yapan kamyonlar ve uzun araçlar bu yola girmiyor.

Giren araçlar ise virajda kalıyor.

Sivas’taki virajlı yollar sürücülerin kabusu oldu VİDEO



Bir kez kullanan pişman oluyor

Keskin ve dik virajlar kış aylarında ise kullanılmaz hale geliyor.

Bir kez virajları kullananlar, bir daha bu yola girmek istemiyor.

Köylüler, taşımacılıkta sıkıntı yaşadıklarını söyleyip, virajlardan kurtulmak istiyor.

“Yolların tekrar yapılmasını istiyoruz”

İHA’ya konuşan Gazi köyü sakinlerinden Rahmi Demir, ağır tonajlı ve uzun araçların yola giremediğini belirterek, “Bu yolun ismi ‘Z yokuşu’. Burası dik ve virajlı bir yol olduğu için ağır tonajlı arabalar kesinlikle gelmiyor. Bir kez Gazi köyüne yük getiren kamyon şoförleri, bu yokuştan dolayı bir daha gelmiyor. Biz bu yolların tekrar yapılmasını istiyoruz. Buraya yük getirmek isteyen vatandaşlar sıkıntı yaşıyorlar. Bir kez buraya yük taşımak için gelen diğer gelişinde 2 katı para istiyor. Diğer bağlantı yolunu kullanmak isteyenler de fazladan 80 kilometre yol yapıyor. Vatandaşlar bu durumdan çok mağdur oluyor.” dedi.

“Ölüm yokuşu olabilir”

Kış mevsimlerinde yaşadığı zorlukları anlatan Üzeyir Coşkun, “Çok dik ve virajlı olduğu için buraya ‘Z yokuşu’ deniyor. Kış mevsimlerinde burada çok zor anlar yaşıyoruz. Buraya biraz kar yağdığı zaman hiçbir arabanın çıkma ihtimali yok. Yetkililerden bir an önce buranın düzeltilmesini istiyoruz. ‘Z Yokuşu’ ölüm yokuşu olabilir.” diye konuştu.