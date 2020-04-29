Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi semalarında görülen sıralı ışıklar heyecana neden oldu.

Kimilerinin UFO dediği, kimilerinin de Elon Musk'ın uzaya gönderdiği uydular olduğunu söylediği cisimler, bu kez Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi semalarında gece saatlerinde fark edildi. Işıkları gören vatandaşlar, büyük bir heyecan yaşadı.

Siverek semalarında esrarengiz ışıklar görüntülendi

5 DAKİKA BOYUNCA GÖRÜNTÜLENDİ

Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar o anları kaydetti. Yaladık 5 dakika boyunca Siverek semalarında görülen ışıklar daha sonra gözden kayboldu.