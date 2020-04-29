Dolar
6.9871
0.0128%
Euro
7.5579
0.0026%
Altın
1705.87
-0.1457%
Borsa
100707.48
-0.5528%
G. Altın
383.003
-0.2383%
Bitcoin
54157.84
-0.4843%
11ºC
İstanbul
Açık 11 C
    Siverek semalarında esrarengiz ışıklar görüntülendi

    Siverek semalarında esrarengiz ışıklar görüntülendi

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi semalarında görülen sıralı ışıklar heyecana neden oldu.
    • İHA
    • 29.04.2020 - 01:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Siverek semalarında esrarengiz ışıklar görüntülendi

    Kimilerinin UFO dediği, kimilerinin de Elon Musk'ın uzaya gönderdiği uydular olduğunu söylediği cisimler, bu kez  Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi semalarında gece saatlerinde fark edildi. Işıkları gören vatandaşlar, büyük bir heyecan yaşadı.

    Siverek semalarında esrarengiz ışıklar görüntülendi

    5 DAKİKA BOYUNCA GÖRÜNTÜLENDİ

    Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar o anları kaydetti. Yaladık 5 dakika boyunca Siverek semalarında görülen ışıklar daha sonra gözden kayboldu.

    Siverek semalarında görülen ışıklar heyecana neden oldu -1

    Trakya semalarında UFO heyecanı-haberi için tıklayın

    Görüş Bildir