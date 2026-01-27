ŞOK’a AirDresser Akıllı Kurutma Makinesi geliyor! İşte fiyatı…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ŞOK Marketler, 28 Ocak–3 Şubat tarihlerini kapsayan yeni aktüel kataloğunu duyurdu.

“Çarşamba Fırsatları” kapsamında satışa sunulacak ürünler, ev düzeninden kişisel bakıma, spordan elektroniğe kadar geniş bir yelpazede tüketicilere sunuluyor.

Otomatik temizleme setleri ve buharlı temizlik makineleri dikkat çekerken, koşu bandı ve kondisyon bisikleti gibi spor ekipmanları da bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında yer aldı.

LG televizyon ve Sony oyuncu kulaklığı gibi teknoloji ürünleri ise katalogda ilgi gören başlıklar arasında bulunuyor.

Ayrıca bu hafta ŞOK’a Samsung markasının akıllı çamaşır kurutma makinesi geliyor.

İşte ŞOK 28 Ocak aktüel katalog: