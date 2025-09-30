ŞOK’a Dyson muadili saç şekillendirme cihazı geliyor: 1 Ekim’de raflarda!

Türkiye’nin en büyük perakende zincirlerinden ŞOK, yeni indirim dönemini duyurdu.

1-7 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada gıdadan mutfak gereçlerine, küçük ev aletlerinden elektronik eşyalara kadar pek çok üründe cazip fiyatlar tüketicilerle buluşacak.

Kış hazırlıklarını hızlandırmak isteyenler için özel fırsatlar sunan katalogda; temel gıda ürünleri, kahve çeşitleri, mutfak ve ev dekorasyon ürünleri öne çıkıyor.

ŞOK’un yeni haftalık kampanyası, hem bütçesini korumak isteyen tüketicilere hem de sezonluk ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere hitap ediyor.

İşte ŞOK 1 Ekim indirim kataloğu: