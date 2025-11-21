ŞOK’a Xiaomi hava temizleyici çeşitleri geliyor: Kapış kapış gidecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ŞOK Marketleri, 22–25 Kasım dönemine ait yeni aktüel ürün kataloğunu yayımladı.

Ay sonuna özel hazırlanan kampanyada hem çocuklara yönelik oyuncaklar hem de ev elektroniği ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

Katalogda Barbie ve Hot Wheels gibi popüler oyuncak markalarının yanı sıra mikrodalga fırın, LED TV, hava temizleyici ve dikey süpürge gibi pek çok elektronik ürün de dikkat çekiyor.

ŞOK’un hafta sonu fırsatları mağazalarda sınırlı sayıda stokla müşterilerini bekleyecek.

İşte ŞOK 22 Kasım indirim kataloğu: