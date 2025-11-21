Abone ol: Google News

ŞOK’a Xiaomi hava temizleyici çeşitleri geliyor: Kapış kapış gidecek

ŞOK, hafta sonuna özel aktüel kataloğunu müşterilerinin beğenisine sundu. 22–25 Kasım tarihleri arasında Xiaomi hava temizleyici uygun fiyatıyla satışa sunulacak. İşte ŞOK 22 Kasım Aktüel Katalog…

Yayınlama Tarihi: 21.11.2025 11:29
  • ŞOK, 22–25 Kasım tarihleri arasında Xiaomi hava temizleyicileri uygun fiyatlarla satışa sunacak.
  • Kampanyada, popüler oyuncak markaları ve çeşitli ev elektroniği ürünleri de indirimli fiyatlarla yer alacak.
  • Bu ürünler sınırlı sayıda stoklarla ŞOK mağazalarında müşterilere sunulacak.

ŞOK Marketleri, 22–25 Kasım dönemine ait yeni aktüel ürün kataloğunu yayımladı.

Ay sonuna özel hazırlanan kampanyada hem çocuklara yönelik oyuncaklar hem de ev elektroniği ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

Katalogda Barbie ve Hot Wheels gibi popüler oyuncak markalarının yanı sıra mikrodalga fırın, LED TV, hava temizleyici ve dikey süpürge gibi pek çok elektronik ürün de dikkat çekiyor.

ŞOK’un hafta sonu fırsatları mağazalarda sınırlı sayıda stokla müşterilerini bekleyecek.

İşte ŞOK 22 Kasım indirim kataloğu:

