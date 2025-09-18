Abone ol: Google News

ŞOK’a Yapı Malzemeleri Geliyor: ŞOK 20 Eylül Aktüel

ŞOK Market, hafta sonuna özel yeni kampanyasını duyurdu. 20 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu ile birlikte indirimli ürünler raflarda yerini alacak. Peki, ŞOK’ta bu hafta sonu hangi ürünlerde fırsatlar sunuluyor?

Yayınlama Tarihi: 18.09.2025 14:58
ŞOK Market, 20 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğunu açıkladı.

Evini yenilemek isteyenler için hazırlanan kataloğun öncülüğünü Aprilla üstleniyor.

Ayrıca Nilson, Varta, Panasonic, Pattex ve WD-40 gibi popüler markalara ait ürünler de katalogda yer alıyor.

Kampanya kapsamında 50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli indirimli fiyatlar, kasa arkası fırsatlarıyla tüketicileri bekliyor.

Nilson’dan iki farklı elektrik ürünü, Varta piller, Panasonic ampuller, Pattex yapıştırıcılar ve WD-40 efsanesi ile ŞOK raflarını dolduruyor.

İşte ŞOK 20 Eylül indirim kataloğu:

