Sokağa çıkma kısıtlaması hazirana kadar devam edecek

Sokağa çıkma kısıtlaması hazirana kadar devam edecek

24 ilde her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı haziran ayında tamamen sona erecek.

Türkiye, koronavirüsle mücadelede olumlu tablo çizmeye devam ediyor. Başta hükümet tarafından alınan tedbirler, meyvelerini vermeye başladı. Ölüm ve vaka sayılarının düşmesi, iyileşen hasta sayısının da yükselmesi, en büyük umut oldu.

11 Mart’tan itibaren kademeli olarak uygulamaya konulan kısıtlama ve yasakların, yine kademeli olarak kaldırılması için bayram sonrasına yönelik hazırlık yapılıyor.

YASAKLAR BAYRAM SONRASINA KADAR

Bakanlıkların hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre; hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor.

65 YAŞ VE 20 YAŞ İÇİN HAZİRAN AYININ ORTASINA KADAR

Hürriyet'in haberine göre, bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor.

Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.

Buna göre 16-19 Mayıs ve ramazan bayramının yer aldığı 23-26 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması öngörülüyor.