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    Sokak köpeklerini böyle savundular: Biz de köpek olabilirdik

    Sokak köpeklerini böyle savundular: Biz de köpek olabilirdik

    Sosyal medyada başıboş köpek sorununun tartışıldığı bir canlı yayında katılımcıların açıklamaları, dinleyenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 00:53
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    Son zamanlarda Türkiye'de sokak köpeği sorunu haberleri artış gösteriyor.

    Son bir yılda sokak köpeklerinin sebep olduğu ölüm ve yaralanmalarda artış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizzat belediyeleri bu konuda önlemler almaları için uyarmıştı.

    Sosyal medyaya düşen bir video da ise kendilerini köpek savunucusu olarak tanıtan bir grup genç, ortak bir canlı görüşmede buluşup sokak köpekleri hakkında konuşma yaptılar.

    Sokak köpeklerini savunucu amaçla konuşma yapan Melike isimli katılımcının söyledikleri ise herkesi şaşırttı.

    Sokak köpeklerini böyle savundular: Biz de köpek olabilirdik - Video

    "KÖPEK OLARAK DÜNYAYA GELEBİLİRDİK"

    Empati yapmamız gerektiğini belirten Melike, "Onların yerinde biz de olabilirdik. Biz de köpek olarak, insan olmayan bir hayvan olarak dünyaya gelebilirdik. Dolayısıyla kendimiz için istemeyeceğimiz çözümü başkaları içinde istememeliyiz." ifadelerini kullandı.

    Sokak köpeklerini böyle savundular: Biz de köpek olabilirdik #1

    "KÖPEKLERİN NEDEN BÖYLE DAVRANDIĞINI SORGULAYAN YOK"

    Melike isimli katılımcı başından geçen bir olayı anlatarak, "Taksim'e gitmiştik. Bir köpek gelene geçene havlıyor, ısırmaya çalışıyor. Yanımıza gelip gidiyor, bizden güç alarak daha da hırçınlaşıyor. Ben ama orada şeyi düşündüm, bu köpek acaba buraya nereden geldi? Kesin birisi şikayet edicek ve o köpeği oradan alıcaklar. Ama bu köpek neden orada ve niye böyle davranıyor? Buna hiçbir zaman bakılmayacak. Ve arkasındaki hikayeyi bilemeyeceğiz." dedi.

    Sokak köpeklerini böyle savundular: Biz de köpek olabilirdik #2

    Sokak köpeklerini böyle savundular: Biz de köpek olabilirdik #3

    Sokak köpeklerini böyle savundular: Biz de köpek olabilirdik #4


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