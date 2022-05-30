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    Solhan ilçe emniyet müdürü Halil Koç hayatını kaybetti

    Bingöl'ün Solhan ilçesi Emniyet Müdürü Halil Koç, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
    • 30.05.2022 - 01:44
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    Solhan ilçe emniyet müdürü Halil Koç hayatını kaybetti

    Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç (50), ilçeye bağlı Elmasırtı köyünü ziyareti sonrası dönüş yolunda aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Koç, Solhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koç için bugün cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

    Halil Koç kimdir

    İHA'nın haberine göre; 1994 Polis Akademisi mezunu olan Halil Koç, ilk görev yeri İstanbul’da komiser yardımcısı olarak göreve başladı. İstanbul, Erzurum, Edirne, Osmaniye ve son olarak yapılan atamayla Bingöl’ün Solhan ilçesine ikinci sınıf emniyet müdürü olarak atanan Emniyet Müdürü Halil Koç’un evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

    Solhan ilçe emniyet müdürü Halil Koç hayatını kaybetti #1


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