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AA

SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimlerini başarılı bir şekilde sürdürüyor..

Bu kapsamda Antalya'da başlayan eğitim uçuşları devam ediyor..

SOLOTÜRK'E YOĞUN İLGİ

Konyaaltı Sahili açıklarında düzenlenen uçuşlarda, SOLOTÜRK'ün yaptığı akrobasi hareketleri beğeni topladı.

Alçak uçuşlar ve farklı manevralar, yerli ve yabancı turistler ile Antalyalıları heyecanlandırdı.

PLAJDAN İZLEYENLER ALKIŞ TUTTU

Plaja gelenler, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. SOLOTÜRK'ün eğitim uçuşlarında sergilediği performans izleyenlerden alkış aldı.

Sahil bandında eğitim uçuşlarını yöneten SOLOTÜRK pilotları da ilgi gördü.

Eğitim uçuşunun ardından vatandaşlar, pilotlarla fotoğraf çektirdi.