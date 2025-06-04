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İHA

İstanbul’un Fethi'nin yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki F-16 gösteri timi SOLOTÜRK, Yenikapı semalarında gökyüzünü adeta bir sahneye çevirdi.

YÜKSEK HIZLI MANEVRALARI HEYECANLANDIRDI

SOLOTÜRK Kol Komutanı, savaş pilotu Binbaşı Murat Bakıcı'nın gerçekleştirdiği yüksek hızlı manevralar izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşatırken, uçağın kokpitinden kaydedilen görüntüler ise seyircileri büyüledi.

Kutlamalara damgasını vuran bu unutulmaz hava gösterisi, gökyüzünde hem cesaretin hem de ustalığın izlerini bıraktı.