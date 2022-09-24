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    Son bir haftada 3 bin 272 göçmen sınır dışı edildi

    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, son bir haftada 3 bin 272, yılbaşından bu yana ise 84 bin 993 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini duyurdu.
    • 24.09.2022 - 21:32
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 22:16
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    Son bir haftada 3 bin 272 göçmen sınır dışı edildi

    Göç İdaresi Başkanlığı, 16-22 Eylül tarihleri arasında ülkeye girişi engellenen, yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen verilerini paylaştı.

    Buna göre, ülke genelinde 5 bin 632 düzensiz göçmenin yakalandığını, 3 bin 272 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

    5 bin 632 göçmen yakalandı

    Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 1534'ü Afganistan, 265'i Pakistan uyruklu olmak üzere, 5 bin 632 düzensiz göçmen yakalandı.

    Son bir haftada 3 bin 272 göçmen sınır dışı edildi #1

    3 bin 272 göçmen sınır dışı edildi

    Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 1690'ı Afganistan, 308'i Pakistan uyruklu olmak üzere 3 bin 272 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

    Son bir haftada 3 bin 272 göçmen sınır dışı edildi #2

    Sınır dışı edilenlerin sayısı 84 bin 993'e ulaştı

    AA'da yer alan habere göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-22 Eylül tarihlerinde ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı, 49 bin 188'i Afganistan, 9 bin 467'si Pakistan olmak üzere 84 bin 993'e ulaştı.

    Sınırda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 5 bin 352 olarak kayıtlara geçti.

    Yılbaşından bu yana ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 219 bin 886 oldu. Geri gönderme merkezlerinde ise 2 bin 920'si Afganistan, 4 bin 974'ü Pakistan olmak üzere 15 bin 870 düzensiz göçmen kalıyor.

    Son bir haftada 3 bin 272 göçmen sınır dışı edildi #3

    Son bir haftada 3 bin 272 göçmen sınır dışı edildi #4


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