Son bir haftada uygulanan toplam doz miktarı 5 milyonu aştı

Koronavirüsle mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 557 bin 815 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 18 Temmuz saat 19.50 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 38 milyon 946 bin 331, ikinci doz aşı sayısı 20 milyon 736 bin 738 oldu.

UYGULANAN TOPLAM DOZ MİKTARI 63 MİLYONU AŞTI

Böylece toplam doz miktarı, 63 milyon 311 bin 975'e yükseldi.

SON BİR HAFTADA TOPLAM 5 MİLYON 557 BİN 815 DOZ AŞI YAPILDI

Son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 557 bin 815 aşı uygulandı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİR AŞILAMADA SON DURUM

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 7 milyon 353 bin 598, ikinci doz aşı sayısı 3 milyon 722 bin 49, toplam 11 milyon 605 bin 835,

Ankara'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 94 bin 622, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 762 bin 60, toplam 5 milyon 155 bin 923,

İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 507 bin 28, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 448 bin 511, toplam 4 milyon 258 bin 735 doz olarak kayıtlara geçti.