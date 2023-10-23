Son yılların en görkemli aşiret düğünü! Van'da damada 10 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı 10 bin kişinin katıldığı aşiretin düğününde damada 10 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı. Son yılların en çok takı takılan düğünü tam 6 saat sürdü.

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İHA

Türkiye'de sıkça gündem olan konulardan biri de aşiret düğünleri...

Altın ve dövizde yaşanan hareketlilik devam ederken, yoğun katılımın olduğu düğünlerde adeta takı yarışı oluyor.

Bunun bir örneği de bir kez daha Van'dan geldi.

10 bin kişi katıldı

Bölgede, son yılların en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti.

Düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve iş adamları olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

10 milyon 150 bin TL takı toplandı

Yemek ikramının ardından geçilen takı töreni yaklaşık 6 saat sürdü.

12 kişinin para saydığı takı töreninde damada 10 milyon 150 bin TL nakit para, geline ise kilolarca altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)