Soner Egesel kimdir? Soner Egesel ne zaman vefat etti?

Soner Egesel kimdir? Soner Egesel ne zaman vefat etti?

Sevilen gitar ustalarından Soner Egesel'in vefat haberi üzerine hayat hikayesi de araştırılmaya başlandı. 'Soner Egesel kimdir' sorusuna cevap arayanlar için Soner Egesel'in hayatı haberimizde...

Türkiye’nin önemli klasik gitar ustalarından, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı Öğretim Görevlisi Soner Egesel'in vefat etmesinin üzerine, Soner Egesel'in hayatı da araştırılmaya başlandı.

Peki, Soner Egesel kaç yaşında vefat etti? Soner Egesel'in besteleri ve şarkıları neler? Soner Egesel'in hayatı ve biyografisini sizler için derledik.

SONER EGESEL KİMDİR

1968 doğumlu Egesel, bir dönem klasik gitar aleminde büyük ses getiren Bilkent Gitar Üçlüsü’nün üyesiydi.

Soner Egesel, ilk hocası Gürsel Süer‘in yönlendirmesiyle ODTÜ Klasik Gitar Kulübü ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde Ahmet Kanneci’nin öğrencisi oldu.

SONER EGESEL'İN BAŞARILARI

Lisans öğrenimini Polonyalı gitarist Ireneusz Strachocki ile “Yüksek Onur Derecesi” alarak Bilkent’te tamamladıktan sonra gene Bilkent MSSF’nde 1996’da Yüksek Lisans, 2000’de Sanatta Yeterlik Programı’nı bitirdi. 2001’de Yardımcı Doçent unvanını aldı ve Mimar Sinan’da bir süre hocalık yaptıktan sonra Ankara’ya dönerek Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda çalışmaya başladı.

BİLKENT GİTAR ÜÇLÜSÜ

Bir süre Gitar Sanat Dalı Başkanlığı yaptı.1987-2001 yılları arasında, Kağan Korad ve Kürşad Terci ile kurdukları “Bilkent Gitar Üçlüsü”yle yurt içi ve yurt dışında çok sayıda konser ve festivallere katıldı.

USTA İSİMLERLE ÇALIŞTI

Çeşitli dönemlerde çalıştığı isimler arasında Leo Brouwer, Costas Cotsiolis, Hubert Kappel, Marco Socias gibi ustalar bulunuyor.

Soner Egesel, 52 yaşında hayatını kaybetti.