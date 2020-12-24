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    Sosyal destek yardımı yalanıyla dolandırıcılık yaptılar

    Sosyal destek yardımı yalanıyla dolandırıcılık yaptılar

    'Devlet pandemi sebebiyle 1000 TL sosyal destek yardımı yapacak' tuzağıyla 35 kişinin internet bankacılık hesaplarını boşaltan 21 kişi, Bursa Siber Polisi’nin başarılı operasyonuyla yakalandı.
    • İHA
    • 24.12.2020 - 10:14
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 10:44
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    Binlerce kişinin cep telefonuna, sosyal medya ve mail hesaplarına, "Bayrama özel devletten 1000 TL sosyal destek. Başvuru için indir, kur yükle" mesajı yollayan sanal dolandırıcılar, 35 kişiyi kandırdı.

    Telefon ve bilgisayarlara bulaşan virüs, mağdurların bütün bilgilerini kopyalamaya başladı.

    HESAPLAR BOŞALTILDI

    İnternet bankacılığı üzerinden işlem yapan mağdurların şifreleri de ele geçirilince, topluca hareket eden şebeke üyeleri birer birer hesapları boşaltmaya başladı.

    Hesaplarında olağandışı hareketler fark eden 35 mağdur, farklı şehirlerde Emniyet Müdürlüklerine başvurdu.

    Sosyal destek yardımı yalanıyla dolandırıcılık yaptılar #1

    4 ŞEHİRDE 21 KİŞİ BELİRLENDİ

    Soruşturmayı başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, şebekenin izini sürmeye başladı. Bursa, İstanbul, Samsun ve Diyarbakır’da 21 kişilik şebeke üyesi belirlendi. Ardından operasyona start verildi.

    Kendi aralarında sosyal medya hesapları üzerinden kod isimlerle haberleşen hatta birbirlerini tanımayan şebeke üyeleri, birer birer gözaltına alındı.

    Sosyal destek yardımı yalanıyla dolandırıcılık yaptılar #2

    1 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTILAR

    21 şebeke üyesinden 5 tanesinin bilişim üzerine ihtisas yaptığı tespit edilirken, başvuran mağdurların beyanlarına göre 1 milyon lira civarında soygun yapan şebeke üyeleri, emniyetteki sorgulamalarının ardından "iştirak halinde nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi.

    "TIKLAMAYIN"

    Siber Polisi, daha önce benzer yöntemlerle hesapları boşaltılan mağdur kişilerin kendilerine başvurmasını, mesaj veya mail yoluyla ya da sosyal medyada benzer şekilde paylaşılan tuzak linklere kesinlikle tıklanmaması gerektiğini ifade etti.

    Yetkililerin tahminine göre, vurgunun boyutunun daha fazla olabileceği, diğer müracatçıların başvurmasıyla soruşturmanın derinleştirileceği öğrenildi.

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