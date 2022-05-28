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    Sosyal medyada dezenformasyon yasası neler getirecek

    Sosyal medyada dezenformasyon yasası neler getirecek

    Sosyal ağların sorumlulukları, internet ortamında işlenen suçlar ve dezenformasyon gibi birçok maddeyi kapsayan geniş yasa teklifi hakkında merak edilenler..
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2022 - 02:03
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    AK Parti ve MHP'li milletvekillerin imzası ile 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair' 40 maddelik yasa teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.

    Dezenformasyon, sosyal ağların sorumlulukları ve internet ortamında işlenen suçlar gibi birçok maddeyi kapsayan bu geniş yasa teklifinin getireceği değişiklikler ise merak konusuydu.

    Sosyal ağlarla muhataplık ilişkisi güçlendirilecek

    Türkiye’den günlük erişimi 10 milyonu aşan sosyal ağlar ayrıştırıldı. Bu ağlar Türkiye’de belirleyeceği temsilciler idari, teknik, mali ve hukuki yönden tam yetkili ve sorumlu olacak.

    Sosyal ağlar, hazırlayıp sunacakları raporlarda algoritmalarına ve reklam politikalarına yer verecekler.

    Sosyal ağlar, vatandaşımıza eşit ve tarafsız davranmakla yükümlü olacaklar. Türkiye’deki kullanıcıların hangi kişisel verilerini ne amaçla kullanacağını açıklayacaklar.

    Sosyal medyada dezenformasyon yasası neler getirecek #1

    Çocukların yasa dışı ve zararlı içeriklere muhatap olmaması..

    Çocuklara özgü hizmetleri ayrıştırmak suretiyle çocukların yasa dışı ve zararlı içeriklere muhatap olmaması konusunda gerekli tedbirleri alacaklar.

    Kullanıcılar sosyal ağların kullanabileceği kişisel verilerini kendileri belirleyebilecek.

    Sosyal medyada dezenformasyon yasası neler getirecek #2

    Suç içeren içerikleri paylaşanların bilgileri, kolluk birimleriyle paylaşılacak

    Sosyal ağlar, suç içeren içerikleri oluşturan ve yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgileri adli mercilerle paylaşacak.

    Sosyal ağlar, can/mal güvenliği konusunda tehlike arz eden içerikleri oluşturanlara ilişkin bilgileri ivedilikle kolluk birimleriyle paylaşacaklar.

    Doğal afet, pandemi gibi olağanüstü durumlara ilişkin önceden kriz planı oluşturacaklar. Kurumlara aktif katkıda bulunacaklar.

    Sosyal medyada dezenformasyon yasası neler getirecek #3

    Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, suç kapsamında

    Düzenlemeyle yalan ve yanıltıcı bilgileri yayanlara Türk Ceza Kanunu`na göre ceza verilecek. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, suç kapsamına alınacak.

    Sosyal medyada yalan haberi yayarak kamu düzenini ve barışını bozanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu suç örgüt faaliyeti çerçevesinde değerlendirilirse ceza yarı oranında artırılacak.

    Sosyal medyada dezenformasyon yasası neler getirecek #4

    "İlave düzenlemeler yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır"

    Yasa teklifini içeren gerekçeye göre ise, "Bu tehdit, başta ifade özgürlüğü ve haber alma özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engellemeye yöneliktir. Gelişen teknoloji ile birlikte dezenformasyonun vardığı nokta, temel hak ve özgürlükleri korumak adına bu tehditle mücadele etmeyi zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede mevzuatımızda ki mevcut düzenlemeleri yeni duruma uygun hale getirmeye yönelik ilave düzenlemeler yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır." değerlendirilmesinde bulunuldu.


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