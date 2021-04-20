Sosyal medyadaki tuzağı siber polisi bozdu

Sosyal medyada yaşları küçük kızları tuzağa düşüren Irak uyruklu bir kişi, siber polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptıkları takip ve araştırma sonucu kadın fotoğrafı bulunan bir sosyal medya hesabının 15-16 yaşlarındaki kız çocuklarının banyoda duş alırken görüntülerini paylaştığı ve yüzlerce de takipçisi olduğunu tespit etti.

IRAKLI ÇIKTI

Araştırma sonucu söz konusu kişinin, 30 yaşındaki Irak uyruklu A.A olduğunu ve kendini genç kız olarak tanıtıp bu şekilde kız çocuklarını tuzağına düşürmeye çalıştığını belirledi.

A.A., siber polisi tarafından İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Iraklının evinde yapılan aramada dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.













