Sosyetenin mekanı Türkbükü'ne ücretsiz halk plajları yapıldı

İHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesine 2 yeni halk plajı kazandırıldı.

Türkbükü ve Torba’da açılan halk plajları vatandaşın hizmete girdi.

Türkbükü halk plajının açılışını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar yaptı.

Yaklaşık 400 vatandaşa hizmet edebilme kapasitesine sahip ücretsiz halk plajı, modernliğiyle dikkat çekti.

Açılışta konuşan Nadir Alpaslan şu ifadeleri kullandı:

Bu sene 2 tanesi Bodrum’da olmak üzere 5 halk plajımız daha hizmete girmiş bulunmakta. Türkbükü’ndeki halk plajımızı Bodrumlu vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Ücretsiz halk plajları bildiğiniz gibi biz özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın konforlu tatil yapmaları için sunmuş olduğumuz bir hizmet. Her türlü imkanın olduğu sürdürülebilir, mavi bayraklı ve engelli vatandaşlarımızdan tutunda burada her insanın ihtiyaçlarını karşılayabileceği konforda hazırlamış olduğumuz plajlar.



Antalya’daki plajlarımızda deniz kaplumbağalarının tedavi ve rehabilitasyonlarına uygun istasyonlarımızda olmak üzere her türlü ihtiyacın düşünüldüğü yapıldığı konfor düzeyi yüksek 5 yıldız ayarında dediğimiz halk plajlarımız, özellikle tatil bölgelerine gelen dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza bu hizmet sunulmakta. Sahile doğrudan cephesi olmayan ikinci bant otellerimizin misafirlerine de burada hizmet vermekteyiz.



2019 yılından bugüne kadar çok rağbet görmekte, halkımızın takdirini toplamaktadır. Her yıl en az 5-6 olmak üzere ülkemizin ihtiyaç olunan her bölgelerine ve bölümlerine bu halk plajlarını açacağız. İnşallah insanımıza güzel, sağlıklı ve nitelikli hizmetler sunmuş oluruz. Türkbükü plajımız 400 kadar vatandaşımıza hizmet edebilecek kapasitede. Giriş ücretsiz burada vatandaşlarımızın yeme-içme ve benzeri hizmetlerine piyasa koşullarına göre çok uygun fiyatlarda hizmet vermeye devam edeceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum, emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederim.