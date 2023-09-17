Starlink uyduları Bitlis semalarında görüldü Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi Bitlis’in Ahlat ilçesinde görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş olan Starlink uyduları, Türkiye'de birçok bölgeden izlendi.

Uydular son olarak Bitlis'in Ahlat ilçesinde ortaya çıktı.

Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşlar tarafından gökyüzünde heyecanla izlendi.

Cep telefonuyla çektiler

Ahlat ilçesinde vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde gökyüzünde tek sıralı halde giden uydular vatandaşları heyecanlandırdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)