Su Uçtu Şelalesi'nin, Bilecik sınırlarında olduğu kararlaştırıldı

Eskişehir'e sınırı olduğu için tartışmalara yol açan Su Uçtu Şelalesi'nin Bilecik'te olduğuna karar getirilmesinin ardından, turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara da başlandı.

Doğal güzelliğiyle paylaşılamayan Su Uçtu Şelalesi'nin, Eskişehir'e mi yoksa Bilecik'e mi ait olduğuna karar verilemiyordu.

Eskişehir'in Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal ile Bilecik'in İnhisar İlçe Kaymakamı Ali Açıkgöz, Su Uçtu Şelalesi'nde incelemelerde bulundu.

Kaymakamlar Önal ve Açıkgöz, Bilecik İnhisar ilçesi ile Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinin sınırlarına yakın bölgede bulunduğu için sınır tartışmalarına konu olan İnhisar Su Uçtu Şelalesi'ni, Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal ve İnhisar İlçe Kaymakamı Ali Açıkgöz ziyaret etti.

BİLECİK SINIRLARINDA OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan ölçümler ve teknik incelemeler sonucu, şelaleye inen yolun tamamının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde İnhisar mülki sınırlarında olduğu tespit edildi.





"İLÇEMİZ, ARTAN TURİZM POTANSİYELİNE ULAŞACAK"

İnhisar İlçe Kaymakamı Ali Açıkgöz, yapılacak projeyle şelaleye inen bir yürüyüş yolu ile bu bölgenin turizme kazandırılacağını anlatarak, "Sakarya'nın verimli vadisinde kurulan ilçemiz, aynı zamanda büyük bir turizm potansiyeli barındırıyor. Örneğin Harmankaya Kanyonu görmeye gelen doğa severleri büyülüyor. Abdullah Mihal Gazi Türbesi'nin artan ziyaretçi sayısı, İnhisar Su Uçtu Şelalesi gibi yeni oluşturulacak turizm noktaları ile beraber ilçemiz, her geçen gün artan bir turizm potansiyeline ulaşacak.

"YILLARCA YATIRIM YAPILMAMIŞ"

Yıllarca şelalenin olduğu bölgeye birkaç kişinin gerçek dışı iddiaları yüzünden yatırım yapılmamış. Hatta o kadar ileri gitmişler ki tabelaları parçalamışlar, konulan çöp konteynerlerine zarar vermişler. Fakat bu günden itibaren bölgede en küçük bir yanlışa dahi müsamaha göstermeyeceğiz. Bu tür yanlışlara tevessül edenleri hiç vakit kaybetmeden adalete teslim edeceğiz." dedi.







