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    Suç örgütü lideri Necati Arabacı İzmir'de yakalandı

    Hakkında İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 7 aylık hapis cezası bulunan Necati Arabacı, Çeşme'de gözaltına alındı.
    • İHA
    • 09.08.2020 - 14:01
    • Güncelleme : 09.08.2020 - 14:01
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    Suç örgütü lideri Necati Arabacı İzmir'de yakalandı

    İzmir'in Çeşme gişelerde lüks bir aracı durduran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, GBT ve UYAP sorgulaması yaptı.

    Araçta bulunan şahsın, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çete lideri Necati Arabacı olduğu belirlendi.

    Suç örgütü lideri Necati Arabacı İzmir de yakalandı #1

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Lüks aracında ele geçirilen ve gözaltına alınan adi suç örgütü lideri Necati Arabacı, KOM Çeşme Grup Amirliğine getirildi.

    Burada işlemleri tamamlanan Arabacı, bugün Çeşme Adliyesine sevk edildi.

    Suç örgütü lideri Necati Arabacı İzmir de yakalandı #2

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