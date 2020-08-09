Suç örgütü lideri Necati Arabacı İzmir'de yakalandı

Hakkında İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 7 aylık hapis cezası bulunan Necati Arabacı, Çeşme'de gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme gişelerde lüks bir aracı durduran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, GBT ve UYAP sorgulaması yaptı.

Araçta bulunan şahsın, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çete lideri Necati Arabacı olduğu belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Lüks aracında ele geçirilen ve gözaltına alınan adi suç örgütü lideri Necati Arabacı, KOM Çeşme Grup Amirliğine getirildi.

Burada işlemleri tamamlanan Arabacı, bugün Çeşme Adliyesine sevk edildi.