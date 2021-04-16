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Süleyman Soylu şehidin seccadesinde namaz kıldı

Süleyman Soylu şehidin seccadesinde namaz kıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi ile birlikte iftar için gittikleri şehidin evinde namaz kılıp, dua etti.