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    Süleyman Soylu şehidin seccadesinde namaz kıldı

    Süleyman Soylu şehidin seccadesinde namaz kıldı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi ile birlikte iftar için gittikleri şehidin evinde namaz kılıp, dua etti.
    • İHA
    • 16.04.2021 - 08:46
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 09:07
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan ve ’Tabuta sığmayan şehit’ olarak bilinen uzman çavuş Selçuk Paker’in annesi Sevgi Daşdemir’in evinde iftar yaptı.

    ŞEHİDİN ANNESİ PAYLAŞTI

    İftarın ardından Selçuk Paker'in odasına giden Soylu, şehidin seccadesinde namaz kılıp, dua etti.

    Bu anları şehidin annesi Sevgi Daşdemir, sosyal medya hesabından paylaştı.

    Süleyman Soylu şehidin seccadesinde namaz kıldı #1

    Süleyman Soylu şehidin seccadesinde namaz kıldı #2

    Süleyman Soylu şehidin seccadesinde namaz kıldı #3

    Süleyman Soylu şehidin seccadesinde namaz kıldı #4

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