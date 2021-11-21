Sultanbeyli'de 5 çocuk, kaçırdıkları otomobille kaza yaptı
- DHA
- 21.11.2021 - 17:37
Saat 15.00 sıralarında İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Gürbüz Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 5 çocuk, aralarından birinin babasının kullandığı 34 DIB 904 plakalı şirket otomobilini kapının önünden kaçırdı.
KAÇIRDIKLARI ARAÇLA BAHÇE BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
Caddede hızla ilerledikleri otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle kaldırıma çarpıp, üç katlı binanın bahçe boşluğuna düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
KAZADAN YARA ALMADAN KURTULAN 4 ÇOCUK KAÇTI
Kazadan yara almadan kurtulan 4 çocuk kaçarken, yaralı bir çocuk İlhan Varank Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızlı bir şekilde gelip kaldırıma çıkıp, apartman boşluğuna düştüğü ve çocukların kaçıştıkları görülüyor. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.