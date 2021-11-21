Euro
12.7077
1.14%
Dolar
11.2516
1.95%
Altın
668.22
1.17%
Borsa
1.737
0.03%
Bitcoin
665.116
2.01%
BTXN Coin
20.23
-2.27%
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    Sultanbeyli'de 5 çocuk, kaçırdıkları otomobille kaza yaptı

    İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 5 çocuk, kaçırdıkları otomobille kaza yaptı. Çocuklardan biri yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 21.11.2021 - 17:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultanbeyli'de 5 çocuk, kaçırdıkları otomobille kaza yaptı

    Saat 15.00 sıralarında İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Gürbüz Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 5 çocuk, aralarından birinin babasının kullandığı 34 DIB 904 plakalı şirket otomobilini kapının önünden kaçırdı.

    KAÇIRDIKLARI ARAÇLA BAHÇE BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

    Caddede hızla ilerledikleri otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle kaldırıma çarpıp, üç katlı binanın bahçe boşluğuna düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    KAZADAN YARA ALMADAN KURTULAN 4 ÇOCUK KAÇTI

    Kazadan yara almadan kurtulan 4 çocuk kaçarken, yaralı bir çocuk İlhan Varank Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Kaza anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızlı bir şekilde gelip kaldırıma çıkıp, apartman boşluğuna düştüğü ve çocukların kaçıştıkları görülüyor. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

    Sultanbeyli de 5 çocuk, kaçırdıkları otomobille kaza yaptı #1

    Sultanbeyli de 5 çocuk, kaçırdıkları otomobille kaza yaptı #2

    Sultanbeyli de 5 çocuk, kaçırdıkları otomobille kaza yaptı #3

    Sultanbeyli de 5 çocuk, kaçırdıkları otomobille kaza yaptı #4

    Sultanbeyli de 5 çocuk, kaçırdıkları otomobille kaza yaptı #5

    Sultanbeyli de 5 çocuk, kaçırdıkları otomobille kaza yaptı #6

    Sultanbeyli de 5 çocuk, kaçırdıkları otomobille kaza yaptı #7

    Sultanbeyli de 5 çocuk, kaçırdıkları otomobille kaza yaptı #8

    Sultanbeyli de 5 çocuk, kaçırdıkları otomobille kaza yaptı #9

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir