İstanbul Sultanbeyli'de bulunan 3 katlı bir mobilya fabrikasında çıkan yangın tüm binayı sardı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokak’ta bulunan bir mobilya fabrikasında saat 19.00 sıralarında bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede alevlerin büyüyerek fabrikayı sardı.

Yangını gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahalleli sokağa döküldü

Paniğe neden olan yangın sırasında mahalleli sokağa döküldü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında yangın VİDEO











