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    Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında yangın

    İstanbul Sultanbeyli'de bulunan 3 katlı bir mobilya fabrikasında çıkan yangın tüm binayı sardı.
    • 24.05.2022 - 19:37
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 19:48
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    Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında yangın

    İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Liman Sokak’ta bulunan bir mobilya fabrikasında saat 19.00 sıralarında bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede alevlerin büyüyerek fabrikayı sardı.

    Yangını gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Mahalleli sokağa döküldü

    Paniğe neden olan yangın sırasında mahalleli sokağa döküldü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

    Sultanbeyli'de mobilya fabrikasında yangın VİDEO

    Sultanbeyli de mobilya fabrikasında yangın #1


    Sultanbeyli de mobilya fabrikasında yangın #2

    Sultanbeyli de mobilya fabrikasında yangın #3

    Sultanbeyli de mobilya fabrikasında yangın #4


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