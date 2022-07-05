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    Sultanbeyli'de taksi durağı kurşunlandı

    Sultanbeyli'de kimliği belirsiz şahıslar tarafından bir taksi durağına ateş açıldı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
    • 05.07.2022 - 02:36
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 03:03
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    Sultanbeyli'de taksi durağı kurşunlandı

    Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında, Antalya Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağı, cadde üzerinden geçen kişi veya kişilerce, otomobil içerisinden tabanca ile ateş edilerek kurşunlandı.

    Şans eseri ölü veya yaralı yok

    Şüphelilerin açtığı ateş sırasında taksi durağında kimsenin olmaması felaketi önledi. Taksi durağının camına isabet eden kurşunlar maddi hasara sebep olurken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak geniş çaplı araştırma başlattı.

    Sultanbeyli'de taksi durağı kurşunlandı - Video

    Sultanbeyli de taksi durağı kurşunlandı #1

    Çok sayıda boş kovan toplandı

    İHA'nın haberine göre, polis ekiplerinin güvenlik şeridi ile kapattığı caddede, kurşunlanan taksi durağının önünde çok sayıda boş kovan polis ekipleri tarafından toplandı. Taksi durağının saldırı sırasında kapalı olması ise felaketi önledi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

    Sultanbeyli de taksi durağı kurşunlandı #2

    Sultanbeyli de taksi durağı kurşunlandı #3


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