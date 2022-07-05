Sultanbeyli'de kimliği belirsiz şahıslar tarafından bir taksi durağına ateş açıldı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında, Antalya Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağı, cadde üzerinden geçen kişi veya kişilerce, otomobil içerisinden tabanca ile ateş edilerek kurşunlandı.

Şans eseri ölü veya yaralı yok

Şüphelilerin açtığı ateş sırasında taksi durağında kimsenin olmaması felaketi önledi. Taksi durağının camına isabet eden kurşunlar maddi hasara sebep olurken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak geniş çaplı araştırma başlattı.

Sultanbeyli'de taksi durağı kurşunlandı - Video







Çok sayıda boş kovan toplandı

İHA'nın haberine göre, polis ekiplerinin güvenlik şeridi ile kapattığı caddede, kurşunlanan taksi durağının önünde çok sayıda boş kovan polis ekipleri tarafından toplandı. Taksi durağının saldırı sırasında kapalı olması ise felaketi önledi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



