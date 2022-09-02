Sultangazi'de aracını park eden polis, 'burası bizim yerimiz' diyerek darbedildi

Sultangazi'de aracını park eden polis, 'burası bizim yerimiz' diyerek darbedildi

İstanbul Sultangazi'de aracını park etmeye çalışan polis memuru H.Y.'yi "Burası bizim alanımız, park edemezsin" diyerek darbeden oto galeri çalışanları gözaltına alındı.

31 Ağustos Çarşamba günü saat 17.50 sıralarında Sultangazi'nin İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İzinli olan polis memuru H.Y., dişçiye gitti.

Dişçinin olduğu caddede, boş bulduğu bir yere otomobilini park etmek isteyen polis memuru, aracını bıraktığı yerdeki oto galerici tarafından engellenmek istendi.

Polis memuru H.Y., dişçiye gideceğini, aracını park ettiği yerin cadde olduğunu, kendisinin de polis memuru olduğunu ifade etti. Ancak oto galerici söz konusu yerin kendilerine ait olduğunu, oraya aracını park edemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine H.Y., otomobiline binip uzaklaşmak istedi.

"Polissen polissin, aracını bırakamazsın" diyerek saldırdılar

Ancak bu sefer oto galeride çalışanlar H.Y.'ye 'Polissen polissin, aracını oraya bırakamazsın' diyerek saldırmaya başladı.

Sultangazi'de aracını park eden polisi 'burası bizim yerimiz' diyerek darbettiler VİDEO

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

DHA'nın haberine göre, olaydan sonra doktora giderek darp raporu alan H.Y., kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu. Bunun üzerini olayı gerçekleştiren G.G.(32) , G.G.(38) , G.G.(59) ve E.Ç.(18) isimli 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce de benzer suçlara karıştığı belirlendi.

Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Saldırı anı görüntülendi

Öte yandan oto galeri çalışanlarının H.Y.'ye saldırdığı anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde H.Y.'nin aracına binmeye çalıştığı ancak karşı tarafın kendisini engellediği, bir kişinin otomobilin içine uzanarak H.Y.'yi darbettiği anlar yer aldı.









