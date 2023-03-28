Sultangazi'de taksinin üzerine kamyon devrildi: 3 yaralı Sultangazi’de boş kasalarla yüklü olan kamyon, seyir halindeki ticari taksinin üstüne devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

İHA

İstanbul'da saat 03.00 sıralarında Sultangazi Arnavutköy Habipler Yolu'nda, 34 TM 7680 plakalı boş pazar kasası dolu olan kamyon, yol kenarında park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı.

Taksinin üzerine devrildi

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonun arka tarafı yan şeritte seyir halinde olan 34 TCG 38 plakalı ticari taksinin üstüne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak çevre güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri de yaralanan kamyon sürücüsü ve ticari taksi sürücüsü ile yolcuyu yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Trafik polisi ekipleri kazaya ilişkin tutanak tanzim ederken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.