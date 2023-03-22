Sultangazi'de vatandaşlardan İBB'ye üst geçit tepkisi: Karşımızda muhatap yok Hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hasar gören ve yaya trafiğine kapatılan üst geçit ile ilgili 1 haftadır süren belirsizlik vatandaşları çileden çıkardı.

İHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde esnaf ve vatandaşlar mağdur edildi.

Bölgede bulunan üst geçide, damperi açık şekilde ilerleyen hafriyat kamyonu çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ağır hasar alan üst geçit, yaya geçişine kapatıldı.

Karşı yola geçmek için tek alternatif olan geçit için İBB ekipleri herhangi bir çalışma başlatmadı.

Bu nedenle çok sayıda vatandaşın mağdur edilmesiyle ücretsiz ring seferleri konuldu.

Aradan geçen 1 haftanın ardından herhangi bir çalışma başlatılmaması, üst geçidin ise yıkılarak yeniden yapılacağı veya tamir edileceği ancak en az 3 ay boyunca kapalı tutulacağı söylentileri üzerine vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

"Kimisi 3 ay diyor, kimisi 4 ay diyor, kimisi 1 ay diyor"

Vatandaşın sıkıntılı olduğunu söyleyen Sezer Ercan, şu ifadeleri kullandı:

Hasta var, yaşlı var, çocuğu olan insanlar var. Sıkıntı yaşanıyor ve ortada bir belirsizlik var bir sonuca da vardırmıyorlar. Bir haftadır bu sıkıntıyı yaşıyoruz burada. Esnaf olarak da yaşıyoruz. Vatandaş olarak da herkes sıkıntı yaşıyor. Yetkililere sorduğumuzda kimisi 3 ay diyor, kimisi 4 ay diyor, kimisi 1 ay diyor ortada bir belirsizlik var karşımızda muhatap da yok sorabileceğimiz sıkıntı yaşıyoruz.

"İnsanlar, esnaflar mağdur herkesin işi düştü"

Hakan Birinci ise, şöyle konuştu:

Ben burada esnafım. Esnaf olmama rağmen insanlar mağdurlar, üst geçitten karşıya geçecek bana gelip soruyorlar köprü niye kapalı diye. Ben nereden bileyim damperli kamyon geçerken çarptı o sesi duydum başka da ses duymadım. Yetkili kimse yok gelen giden yok. Sadece üst geçidin kapalı olduğu çemberde olduğu gözüküyor. Başka da hiçbir şey yok. Yetkililer buraya gelip de inceleme yapıp köprünün kapalı olmasının nedenini anlatmıyorlar. Güvenliğe soruyorum 3 ay süresi var yok gelip bakacaklar, yok fen işlerinden adam gelecek hiçbir faaliyet göremiyorum ben. Sadece kalabalık başka hiçbir şey yok insanların sorularına cevap vermekten başka hiçbir şey yapmıyorum. Bir an önce yetkililerin buraya gelip köprü açılacak mı, kapanacak mı, değişecek mi onları bekliyoruz. İnsanlar, esnaflar mağdur herkesin işi düştü. Otobüse binip bir sonraki durakta inecekler. İşe gitmek için bile insanlar yarım saat önce kalkıyorlar zamanlarından gidiyor.

"Sorunun ne zaman çözüleceği belli değil"

Yaklaşık bir haftadır kapalı olan köprünün belirsizliğinin devam ettiğini söyleyen Hakan Tuna isimli vatandaş, şunları söyledi: