Sulutepe Göleti, 49 yıl sonra kuraklık tehdidi altında

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Sulutepe Mahallesi'nde, arazilerin sulanması amacıyla 1976 yılında yapılan ve 360 hektarlık bir alanı kapsayan Sulutepe Göleti’nin suyu ciddi oranda azaldı. Neredeyse kuruma noktasına gelen göletteki su çekilmesi ve tabandaki çatlaklar, drone ile görüntülendi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ARTAN BUHARLAŞMA

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sait Şahinalp, sıcaklık artışı ve buharlaşmanın su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirtti. Şahinalp, iklim değişikliğiyle birlikte yağışların ve sıcaklıkların mevsimler arasında yer değiştirdiğini, son yıllarda bölgedeki ortalama sıcaklığın 18,1’den 19 dereceye yükseldiğini ifade etti.

Prof. Dr. Şahinalp, gölet ve barajların su seviyesindeki azalmayı şöyle açıkladı:

Havzalar yağışlarla besleniyor. Yağışların azalması, özellikle yağmurlarla veya kar erimeleriyle beslenen akarsuların su miktarını düşürüyor. Sıcaklık artışı ise buharlaşmayı artırıyor ve göletlerin kurumasına yol açıyor.

ÇİFTÇİLER DERTLİ

Sulutepe Göleti’nden sulama yapan çiftçilerden Tahir Yaman, son yıllarda göletteki su seviyesinin dibe indiğini ve su sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Yaman, "Bölgede 2 senedir yağış eksikliği var, doğru dürüst yağmur da yağmıyor. Bu nedenle su seviyesi de bayağı düştü. Göletimiz kuruma aşamasında" dedi.

Prof. Dr. Şahinalp ayrıca su israfının önlenmesi gerektiğine de dikkati çekti.