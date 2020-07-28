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    Sünnet olduktan sonra babalarıyla Ayasofya'ya gittiler

    Ayasofya Camii'ne sünnet olduktan sonra giden minikler, turistlerin ilgi odağı oldu.
    • İHA
    • 28.07.2020 - 15:07
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    Sünnet olduktan sonra babalarıyla Ayasofya'ya gittiler

    86 yılın ardından ibadete açılan Ayasofya Camii, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde yeni evli çiftin Ayasofya ziyaretinin ardından bugün de iki minik, sünnet olduktan sonra babaları ile birlikte Ayasofya Camii'ni ziyarete geldi.

    SÜNNETTEN SONRA AYASOFYA'YA GİTTİLER

    7 yaşındaki Mehmet Fatih Han Polat ve 2 yaşındaki İhsan Bedirhan Polat isimli çocuklar sünnet gezisi için babalarıyla birlikte geldikleri Ayasofya Camii'nde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Sünnet kıyafetleriyle cami içerisinde dolaşan iki minik kardeş ise turistlerin ilgi odağı oldu.

    Sünnet olduktan sonra babalarıyla Ayasofya'ya gittiler VİDEO

    "HEPİMİZ İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ANI OLDU"

    Çocuklarıyla camiye geldiklerini söyleyen Hasan Polat, “Oğullarımızın sünneti için Ayasofya Camii’ne geldik. Cami açıldı iki üç gündür yoğunluk vardı bugünü tercih ettik. Sevinçliyiz. Bütün İslam alemine kutlu olsun. Biz de geldik oğullarımız için sünnet gezimizi burada yaptık. Hepimiz için çok güzel bir anı oldu. Dualar ettik. Şükür namazları kıldık. Tüm Müslümanlara ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

    Sünnet olduktan sonra babalarıyla Ayasofya'ya gittiler #1

    Sünnet olduktan sonra babalarıyla Ayasofya'ya gittiler #2

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