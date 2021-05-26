Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Çiçek Kanlı Ay", Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gözlemlendi.

Çok özel ve ender göksel bir olay olan Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması İstanbul ve Ankara'da görülmeye başlandı.

"SÜPER ÇİÇEK KANLI AY"

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Çiçek Kanlı Ay", Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gözlemlendi.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Ankara, İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Nevşehir'den gelen kareler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması başladı VİDEO