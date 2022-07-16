Petrol
101.13
2.05%
Euro
17.5514
0.43%
Dolar
17.3999
-0.17%
Altın
955.58
-0.34%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
363.941
-0.50%
BTXN Coin
7.47
1.49%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    Suriyeliler küçük çocuğa kezzap attı iddiası yalan çıktı

    Suriyeliler küçük çocuğa kezzap attı iddiası yalan çıktı

    Ünlü isimlerin de paylaştığı videoda Suriyelilerin çocuğun yüzüne kezzap attığı söyleniyordu. Olayın aslı bambaşka çıktı.
    • 16.07.2022 - 22:49
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 22:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sosyal medya bugün yeni bir provokasyon ile çalkalandı. Irkçı çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Ümit Özdağ tarafından köpürtülen yalanın adresi yine Twitter.

    Yüzüne kezzap attı iddiası

    Sosyal mecrada paylaşılan bir videoda küçük çocuğun yüzüne Suriyelilerin kezzap attığı iddia ediliyordu.

    Olayın aslı farklı çıktı

    Bazı ünlü isimler de bu videoyu paylaşarak Suriyelilerin ülkeden gönderilmesini istedi. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

    Konya’nın Meram ilçesinde 9 yaşındaki Yusuf İsmail Candan, parkta oyun oynadığı 12 yaşındaki arkadaşı ile tartıştı. Bu sırada G.E.H. elindeki sıvıyı Yusuf İsmail Candan’ın yüzüne fırlattı.

    Kezzapı atan çocuk yakalandı

    Hastaneye kaldırılan Candan, tedavi altına alındı. Olayın ardından kezzapı atan çocuk da yakalandı.

    Suriyeliler küçük çocuğa kezzap attı iddiası yalan çıktı #1

    "Kezzap olduğunu bilmiyordum"

    12 yaşındaki şüpheli attığı sıvının kezzap olduğunu bilmediğini söyledi.
    G.E.H, “Oynadığımız yıkık bina içerisinde dolu su bidonu gördüm. Bidonun içerisinde su olduğunu zannederek oyun amaçlı Yusuf’a fırlattım. Dökülen sıvı nedeniyle benim de elim ve ayağımda yanıklar oluştu. Maddenin kezzap olduğunu bilmiyordum” dedi.

    Serbest bırakıldı

    G.E.H. ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    Suriyeliler küçük çocuğa kezzap attı iddiası yalan çıktı #2

    Suriyeliler küçük çocuğa kezzap attı iddiası yalan çıktı #3


    İlginizi Çekebilir

    Sanal Dünya ayrıcalıklarına ücretsiz ulaşın!
    Metabot

    Sanal Dünya ayrıcalıklarına ücretsiz ulaşın!

    Okullar ne zaman açılacak? 2023 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu..
    Eğitim

    Okullar ne zaman açılacak? 2023 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu..

    Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal'dan aşk kareleri! 'Böyle çift görülmedi'
    Medya

    Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal'dan aşk kareleri! 'Böyle çift görülmedi'

    Görüş Bildir