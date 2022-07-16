Suriyeliler küçük çocuğa kezzap attı iddiası yalan çıktı

Ünlü isimlerin de paylaştığı videoda Suriyelilerin çocuğun yüzüne kezzap attığı söyleniyordu. Olayın aslı bambaşka çıktı.

Sosyal medya bugün yeni bir provokasyon ile çalkalandı. Irkçı çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Ümit Özdağ tarafından köpürtülen yalanın adresi yine Twitter.

Yüzüne kezzap attı iddiası

Sosyal mecrada paylaşılan bir videoda küçük çocuğun yüzüne Suriyelilerin kezzap attığı iddia ediliyordu.

Olayın aslı farklı çıktı

Bazı ünlü isimler de bu videoyu paylaşarak Suriyelilerin ülkeden gönderilmesini istedi. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

Konya’nın Meram ilçesinde 9 yaşındaki Yusuf İsmail Candan, parkta oyun oynadığı 12 yaşındaki arkadaşı ile tartıştı. Bu sırada G.E.H. elindeki sıvıyı Yusuf İsmail Candan’ın yüzüne fırlattı.

Kezzapı atan çocuk yakalandı

Hastaneye kaldırılan Candan, tedavi altına alındı. Olayın ardından kezzapı atan çocuk da yakalandı.

"Kezzap olduğunu bilmiyordum"

12 yaşındaki şüpheli attığı sıvının kezzap olduğunu bilmediğini söyledi.

G.E.H, “Oynadığımız yıkık bina içerisinde dolu su bidonu gördüm. Bidonun içerisinde su olduğunu zannederek oyun amaçlı Yusuf’a fırlattım. Dökülen sıvı nedeniyle benim de elim ve ayağımda yanıklar oluştu. Maddenin kezzap olduğunu bilmiyordum” dedi.

Serbest bırakıldı

G.E.H. ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.