Sürücüler dikkat: Bu yol 2 ay boyunca kapalı kalacak

Eskişehir’de sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

UKOME’nin 07.08.2025 tarihli kararı doğrultusunda, Sivrihisar ilçesinden Ballıhisar Mahallesi’ne giden yol 2 ay süreyle araç trafiğine kapalı olacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı yol yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle alınan karar, bölgedeki ulaşımı doğrudan etkileyecek.

Sivrihisar Belediyesi, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

15 EKİM’E KADAR KAPALI OLACAK

Yapılan açıklamada, belirtilen yolun 15 Ekim 2025 Çarşamba gününe kadar trafiğe kapalı kalacağı belirtildi.

Diğer yandan UKOME toplantısında, Sivrihisar ilçesi KGM Ankara Devlet Yolu kavşağı ile İstiklalbağı yolu arasındaki bölümün de “Eskişehir İli Sivrihisar İlçesi Mahalle Yollarının Alttemel, Temel, Çift Kat ve 2 Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapım İşi” kapsamında iki ay süreyle kapatılmasına karar verildi.

Yol çalışmaları süresince tüm trafik işaretlendirmelerinin yüklenici firma tarafından yapılacağı, sürücülerin ise alternatif güzergâhları tercih etmeleri gerektiği belirtildi.