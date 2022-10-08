Taksici ve yolcuları karşı karşıya getiren uygulama: Bahşişli çağır

Son yıllarda taksi çağırma uygulamaları sıklıkla tercih edilirken bu uygulamalardan birine getirilen 'Bahşişli Çağır' seçeneği, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İstanbul’da büyüyen taksi sorunu, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

Yolcu almama, taksimetre, kısa mesafe sorunu ve yolcu ayrımı gibi sorunlar baş gösterirken, taksi çağırma uygulamalarından birine getirilen özellik tartışmayı adeta fitilledi.

Şoföre bahşiş verileceği önceden belirtiliyor

'Bahşişli Çağır' seçeneği ile vatandaşların şoföre bahşiş vereceğini önceden belirtmesiyle daha rahat taksi bulunması amaçlanıyor.

DHA'nın aktarımına göre; bazı yolcular bu duruma tepki gösterirken, taksicilerin bir kısmı ise yeni uygulamadan memnun kaldıklarını belirtti.

"Bahşiş ödemek istemeyenler taksi bulamayacak"

Avukat Tayfun Üzülmez, bu özelliğin bahşiş yerine 'ön ödeme' olduğunu belirterek, "İnsanların bu uygulamayı kullanmasının temel sebeplerinden bir tanesi hangi kilometreyi ve ne ödeyeceğini varsayarak uygulamayı kullanmalarıdır. Bu tüketiciler aleyhine bir durum. Evet İstanbul'da taksi azlığı sorunu var. İstanbul'un nüfusu artsa da taksi sayısı hep yerinde kaldı. Taksi sayısının azlığı bu şekilde bir yöntemle giderilemez. Her ne kadar kar amacı güdülse de taksi hizmeti bir kamu hizmetidir.

Şimdi siz en baştan taksiye binmeden sırf taksi hızlı gelsin diye taksi erişim süresi kısalsın diye öncesinden bir bahşiş ödüyorsunuz. Bu sefer bahşiş vermek istemeyen tüketicilerin bekleme süreleri arttıkça artacaktır. Böyle bir durumda taksiciler artık sadece bahşiş verenleri taksilerine almaya başlayacaklar. Bahşiş ödemek istemeyen tüketicilerimiz ise belki taksi bulamayacak. Bekleme süreleri daha önce 5 dakika ise bu nedenle 15 dakikaya çıkacak." dedi.

"Bahşişler artmaya başlayacak"

Üzülmez, bahşiş miktarının her geçen gün artacağını ifade ederek, "Bahşiş nedir? Normalde bir hizmet alırsınız ve hizmeti aldığınızda memnun ayrılırsınız. Gönlünüzden kopan bir para verirsiniz ama burada hizmeti almadan bir para garantisi veriyorsunuz. Taksici geldi hizmeti beğenmediğinizde yine de bahşişi ödemek zorunda kalacaksınız. Burada aslında taksi erişim süresini kısaltmak için ödemiş olduğumuz bir ön ödeme var. Her ne kadar taksi erişim süresi kısa olsa da bu sefer bu rakamlar normalleşmeye başlayacak.

Herkes bahşiş ödemeye başlayacağı için bu sefer bahşişler artmaya başlayacak. Bugün 15 TL bahşiş verebiliyorsanız bu artık normalleşecek ve o bahşiş oranı 50 TL'ye çıkacak. Ancak aldığınız hizmet aynı kalacak. Biz bu sebeple bunu desteklemiyoruz. Konfederasyon olarak da uygulamanın sahiplerinin bu yöntemi bir kez daha düşünmesini istiyoruz. Kaldırabiliyorlarsa kaldırmalarını rica ediyoruz. Muhataplarıyla bir toplantı da yapılabilir." diye konuştu.

"Bahşişe tıklamadığı sürece onu kaygılandıracak bir şey yok"

18 yıldır taksicilik yaptığını belirten İbrahim Keskin, "O seçenek zaten orada yazılı. Müşteri ona tıkladıysa verir. Bahşişe tıklamadığı sürece onu kaygılandıracak bir şey yok. Bence mantıklı. Müşteri ister kullanır ister kullanmaz." dedi.

"Desteklemeyen müşteriler onaylamasın"

Taksici Turan Sert, "Güzel bir şey. Desteklemeyen müşteriler onaylamasın. 15 TL ile kahvehanede çay içiyorlar ne olacak." diye konuştu.

"Her yerde para verenin ayrıcalığı var"

Vatandaş Semih Akdeniz, "Mantıklı olmaz bence. Taksici sadece ücretini alsın. Neden bahşiş vereyim ki? Taksici zaten ücretini alıyor. Bahşiş müşterinin gönlünden geçen bir şey. Verirse verir, vermezse vermez. Mecburiyet koşmak gibi, yanlış bir durum." dedi.

Gizem Çelik ise "Her yerde para verenin ayrıcalığı var. Takside de olmasaymış iyi olurmuş." şeklinde konuştu.