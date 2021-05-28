Taksim Camii’nin çevresi gül suyu ile yıkandı

Taksim'de yapılan caminin açılışı öncesi Taksim Meydanı ve cami çevresine Isparta'dan gelen gül suyu sıkıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Taksim Camii bugün ibadete açılacak.

Açılış öncesi hazırlıklar hızla devam ediyor.

Cami çevresi gül suyu ile yıkandı. İlk cuma namazını Taksim Camii’nde kılmak isteyen vatandaşlar da cami çevresine gelmeye başladı.

25 TON GÜL SUYU SIKILDI

Isparta Belediyesi tarafından gönderilen gül suyunun, 25 ton olduğu belirtildi.

Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, "Isparta'dan geliyoruz. Belediye başkanımızın talimatıyla şu an Taksim Camii'nin açılışında Taksim Meydanı ve Taksim Camii'nin gül kokuları ile kokulandırılmasını sağlamak istedik. Bir Osmanlı geleneğidir. Camiler ibadete açılırken, muhakkak gül sularıyla yıkanırdı. Bizler de bugün Taksim Camii'nin açılışında yer almak istedik. Şu an ortam gül kokmaya başladı. Beyoğlu Belediyesi ile birlikte İstiklal Caddesi de dahil olmak üzere 25 ton gül suyu ile kokutmuş olacağız." dedi.