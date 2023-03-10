Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Cerrahpaşa protestosu Deprem riski bulunan İstanbul'un en önemli hastanelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kapatılan bölümleri, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildi. Görev yerlerinin değiştirileceğini öne süren İstanbul Tabip Odası ve SES üyesi hastane çalışanları, eylem yaptı.

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinden sonra bir yandan yaralar sarılırken bir yandan da gözler büyük depremin beklendiği İstanbul'a çevrildi.

Bu kapsamda önlemler hayata geçirilirken İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni tahliye kararı verildi.

Üniversitenin inşaat fakültesi öğretim üyeleri, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yerleşkesindeki tüm yapıları inceledi.

Deprem riski taşıdığı için hastane tahliye edildi

Değerlendirmeleri sonucunda, dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan monoblok binalar, yemekhane ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesinde olmadığı, risk taşıdığını tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından Acil ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları birimi haricindeki tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durduruldu.

Kapatılan bölümlerde tahliye ve hastaların sevki yapılırken, bazı bölümler farklı hastaneye taşınıyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın taşınma süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bundan böyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, poliklinik hizmetlerine ağırlıklı olarak eskiden olduğu gibi mevcut yerinde yani Cerrahpaşa'da devam edecek. Poliklinik hizmetlerinin yanı sıra robotik cerrahi, karaciğer-böbrek ve kemik iliği nakilleri, yoğun bakım gibi özellikli işlemler de dâhil olmak üzere tüm ameliyat ve yatan hasta hizmetleri Samatya ve Taksim hastanelerimizde sürdürülecektir." dedi.

Hastane çalışanlarından taşınma protestosu

Karar üzerine Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah eylem vardı.

Hastanenin bazı çalışanların başka hastanelerde görevlendirileceği iddiası üzerine Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile İstanbul Tabipler Birliği üyeleri protesto gösterisi düzenledi.

"Apar topar oldukça kaotik bir taşınma bizleri endişelendirdi"

Grup adına basın açıklaması yapan SES Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi temsilcisi Muhsin Uysal, "Hepinizin bildiği üzere depreme dayanıksız olduğu bilinen çok sayıda hastane bugüne kadar hiçbir önlem alınmayıp yaşadığımız deprem felaketiyle apar topar oldukça kaotik bir taşınma, birleştirme sürecine girmiş olması hastanelerde çalışan bizleri oldukça endişelendirmiştir." dedi.

"Bizlerin yaşamları, kurdukları düzen göz ardı edilmesin"

Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü: