Taksim Meydanı’nda yapılan sema gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Çevredeki yerli ve yabancı turistler o anları cep telefonlarına kayıt etti.

Beyoğlu Taksim Meydanı’nda Semazen Femrullah Demir tarafından sema gösterisi sergilendi.

Turistler büyük ilgi duydu

Gösteri esnasında çevredeki yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Gösteri sırasında çevredeki turistler sema gösterisini kayıt altına aldı.

“Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerini çok sevdiğim için bunu yapıyorum”

İHA'nın haberine göre, gösteri bitiminden sonra Femrullah Demir, “Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerini çok sevdiğim için bunu yapıyorum. Ben normalde İBB’den izinli bir şekilde icra ediyorum bunu. İzin verilmediği zaman yapamıyorum lakin 2-3 haftadır izinlerimiz iptal edilmiş olup, şu an burada icra ediyorum. Baktım bir gün yolda geziyordum. Bir tarafta çalgıcı, bir tarafta dansözü, bir tarafta palyaço ve diğer tarafta farklı şeyler yapılıyor. Ben de dedim ki millet sema gösterisi görse daha güzel olur diye düşündüm. Çok güzel de tepkiler aldım. Çok ilgi aldım o yüzden devam ediyorum buna. Hem çok sevdiğim için hem de insanların ilgisini çektiği için” dedi.

Taksim Meydanı’nda sema gösterisi büyük ilgi çekti - Video





