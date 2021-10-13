İstanbul Taksim'de polis kontrol noktasında duran taksiciye küfür eden kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 39 ilçede Yeditepe Huzur Denetimi gerçekleştirdi. Şüpheli araç ve kişilere yönelik gerçekleştirilen denetim noktalarından Taksim Meydanı'nda ilginç bir olay yaşandı.

DENETİMDE DURAN TAKSİCİYE KÜFÜR ETTİ

Polisin, bir taksiciyi durdurarak denetim yaptığı sırada, otomobille yoldan geçen bir kadın 'yapıştır, yapıştır' diye bağırarak, küfür etti. Bunun üzerine otomobilin peşinden koşan polis, aracı durdurarak kadını indirdi.

Taksim'de bir kadın, polis noktasındaki taksiciye küfür etti VİDEO

"POLİSE DEĞİL TAKSİCİYE KÜFÜR ETTİM "

Bir basın mensubunun, 'polise neden küfür ettiniz' şeklindeki sorusuna hakaretle karşılık veren kadın, şu ifadeleri kullandı:

"Siz yanlış anladınız beni. Ben polislere etmedim, siz salak mısınız ya? Şu an var ya geri zekalı, geri zekalı konuşuyorsunuz. Polislere ben niye küfredeyim arkadaşım, salak mısın? Ben polise niye küfredeyim. Taksiciye ettim.

"200 LİRALIK YERE 500 LİRA ALIYORSAN KARAKTERSİZSİN ARKADAŞIM"

Ben bugün 6 saat taksi bekledim. Ben 15 gündür İstanbul'da taksi problemi yaşıyorum. Kardeşim siz salak mısınız ya. Ben genel konuştum arkadaşlar. Kişinin şahsiyetine hakaret etmedim. Karaktersizler dedim, küfür mü ettim? Karaktersizler demek ne demek? Kişinin karakter bozukluğu demek. Sen 200 liralık yere 500 lira alıyorsan karaktersizsin arkadaşım. Tamam mı"





GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan kadın hakaret ettiği ve maske takmadığı için hakkında işlem yapılması için polis merkezine götürüldü.









