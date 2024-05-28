Taner Beyoğlu, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü oldu

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23 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karar gereğince, Taner Beyoğlu yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne atandı.

Aslen Artvinli olan Beyoğlu, aynı kurumda genel müdür yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.

Milli kütüphanenin dijitalleşme sürecini hızlandırdı

Beyoğlu, Türkiye Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Mart ayında verdiği röportajda, 74 yıllık geçmişe sahip Milli Kütüphanedeki dijitalleşme çalışmalarına ilişkin şunları söylemişti:

Milli Kütüphanede son yıllarda ağırlıklı olarak gazete, dergi ve kitapları baz alarak 20 milyon sayfayı taradık, yani dijitalleştirdik. Özellikle telif süresi dolmuş kitaplarımızı öncelikli tarıyoruz ve onları Milli Kütüphane web sayfası üzerindeki dijital kütüphaneden halkın kullanımına sunuyoruz. Ulusal gazetelerimizin 2023 yılı sonuna kadarki tüm sayılarını dijitalleştirdik. Yerel gazetelerimizi de en eski sayılarından başlamak üzere dijitalleştirmeye devam ediyoruz.



Artık kitapları da taramaya başladık. Yakın zamanda Milli Kütüphanemizin her çeşitteki tüm dijital ya da dijitalleştirilmiş bilgi kaynaklarını Ankara dışından da çevrimiçi ulaşılabilir hale getireceğiz. Vatandaşlarımız dijital kaynaklara erişim noktasında Milli Kütüphaneye gelmek zorunda kalmayacaklar. Vatandaşlarımız, yakın zamanda, Bakanlığımıza bağlı 100 halk kütüphanemizden, dijital kütüphane istasyonlarından Milli Kütüphanenin dijital kaynaklarına erişebilecek.