Taraftarlara jest: Süper Lig maçının bileti ücretsiz olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Eyüpspor, kendi sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, bu özel karşılaşmada biletler futbolseverler için tamamen ücretsiz olacak.

Kulüp yönetimi, hem ev sahibi hem de misafir tribün biletlerinin yönetim kurulu üyeleri tarafından temin edildiğini ve maç gününde Passolig üzerinden taraftarların kullanımına sunulacağını duyurdu.

MAÇIN DETAYLARI

Eyüpspor ile Kasımpaşa arasındaki heyecan verici mücadele, 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

Mücadele, İstanbul’da Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak.

Taraftarlar, takımlarını yakından destekleyerek Süper Lig heyecanına ortak olma fırsatı bulacak.