İstanbul Eminönü'nde bulunan Tarihi Mısır Çarşısı girişinde esnaflar arasında çıkan kavgada, tekme ve sandalyeler havada uçuştu.

Bugün akşam saatlerinde İstanbul'un Fatih ilçesi Eminönü'nde bulunan Tarihi Mısır Çarşısı önünde meydana gelen olayda, çarşının girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle esnaflar arasında sözlü tartışma çıktı.

Birbirlerine sandalye fırlattılar

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine saldırdı. Çevrede bulunan dükkan raflarından ne bulduysa birbirlerine fırlatan esnafı vatandaşlar güçlükle ayırmaya çalıştı.

Polis müdahale etti

Taraflar arasında yaşanan gerginlik ise çevrede bulunan polis ekiplerinin müdahale etmesi ile sonlandırıldı.

Kavga anı kamerada

İHA'da yer alan habere göre, esnaflar arasında yaşanan gerginlikte tarafların birbirlerine saldırdığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Tarihi Mısır Çarşısı'nda esnaflar birbirine girdi VİDEO