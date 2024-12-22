Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ödüllü soru: Fotoğrafta kaç keçi var

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, dik bir yamaca dağılmış onlarca yaban keçisinin fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafta kaç yaban keçisi olduğunu sorarak, cevapların yoruma eklenmesini istedi.

Fotoğraftaki yaban keçilerinin rengi ve boyutu yamaçtaki çalılıklarla benzer olduğu için doğru sayıyı vermenin güç olduğu gözlendi.

"DOĞRU YANIT VERENE ÖDÜL VAR"

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı.

Kendine güvenenler bir bakabilir mi? Fotoğrafta kaç adet yaban keçisi olduğunu doğru bilen bir kişiye ödülümüz var. Cevaplarınızı yoruma bekliyoruz.

YANITLAYANLAR ÖDÜLÜ MERAK EDİYOR

Yorumlarda ise en çok ödülün ne olduğunun merak edildiği görülüyor.