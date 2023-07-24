Tatilciler Saros Körfezi’ne koştu, Erikli’nin nüfusu 80 bini geçti

İHA
Hafta sonunu denize girerek geçirmek isteyenler, rotasını Saros Körfezi sahillerine çevirdi.
Özellikle Erikli ve Mecidiye sahillerine gelen tatilciler büyük yoğunluk oluşturdu.
Adım atacak yer kalmadı
Kumsallarda ve park yerlerinde adım atacak yer kalmadı.
Yerli ve yabancı turistler, güneşli havanın keyfini çıkardı.
80 bini geçti
Saros Körfezi kıyısındaki Erikli köyünün nüfusu hafta sonu tatilinde 80 bini geçti.
Öte yandan, hafta sonunun son günü olması sebebiyle dönüş hazırlıklarına başlayan tatilciler, kentin giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşturdu.