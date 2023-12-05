Tatilcilere müjde! Çıldır Gölü donmaya başladı: İşte gölde yapılacaklar... Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra 2’nci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyinin bir kısmı dondu. Göldeki etkinlikler için hazırlıklar başlarken, tatil rotalarına gölü ekleyenler için yapılacak aktiviteleri derledik.

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İHA

Türkiye'nin en sevilen turizm noktalarından biri olan Çıldır Gölü'nde dondurucu soğukların ardından beklenen manzaralar ortaya çıkmaya başladı.

Kars ve Ardahan sınırında bulunan göl, bir süredir etkili olan kar yağışıyla birlikte kısmen dondu.

Bunun üzerine göl üzerinde yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir keyif yaşatan atlı kızaklar da hazırlıklar için harekete geçti.

Tatilciler dört gözle bekliyor

Yüzeyi bölge bölge buzla kaplı olan Çıldır Gölü üzerinde teste çıkan vatandaşlar, kalınlığın arttığını belirledi.

Her yıl kış tatilcileri ve Doğu Ekspresi turu yapmak için gölün donmasını dört gözle bekleyenler de tatil planları yapmaya başladı.

Yoğun ilgi görüyor

Gölde hemen her yıl özellikle şubat aylarında, istenen kalınlığa ulaşılmasıyla festival düzenleniyor.

Bölge halkıyla birlikte çevre illerden de göldeki festivale yoğun ilgi gösteriliyor.

Öte yandan, Doğu Ekspresi turu yapan vatandaşlar da soluğu son olarak burada alıyor.

İşte tatilciler için gölde yapılacak aktiviteler...

- İlk olarak buz tutan göl üzerine yürüyüş yapmanın keyfi paha biçilemiyor. Uzun bir alanda bu keyfi tatmak isteyenler, süslenen Türk bayrakları ve atlı kızaklarla da fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirebiliyor.

- Bir diğer keyiflerden biri de yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık tutmak. Balıkçılarla birlikte eşsiz bir tada sahip balığı avlamak, turistlere unutulmaz bir anı yaşatıyor. Kürek ve testere ile kesilen buz tabakasından tutulan balıkları yeme imkanınız da bulunuyor.

- Vazgeçilmezler arasında yer alan atlı kızak yapmak da ilk aktivitelerden biri. Unutulmaz bir deneyim sunan atlı kızaklar için şimdiden hazırlıklar başladı. 10, 15 ve 20 dakika arasında değişen turların maliyeti ise oldukça düşük. Göl çevresinde bekleyenler 50 TL karşılığında bu deneyimi sunuyor.

- Son olarak çocuklar da buz pateni yaparak doyasıya eğlenebilir. Otomobiller de gölün üzerine çıkarak drift atarak büyük bir keyif yaşatıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)