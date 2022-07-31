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    Tatilcilerin yeni gözdesi Karaburun Plajı, Akdeniz sahillerini aratmıyor

    Konya Ovası'ndaki Beyşehir Gölü sahilinde yer alan Karaburun Plajı, tatil planları yapanların yeni uğrak mekanı haline geldi.
    • 31.07.2022 - 03:03
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    Tatilcilerin yeni gözdesi Karaburun Plajı, Akdeniz sahillerini aratmıyor

    Konya'nın güneyindeki Beyşehir ilçesindeki gölün güneyi ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, kuzeybatısında ise Anamas ve Sultan dağları bulunuyor.

    Akdeniz sahillerine benziyor

    Balıkçılığın yapıldığı, yaklaşık 656 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü çevresinde ise 3 plaj yer alıyor. En uzun plaj olan Karaburun ise Akdeniz sahillerini aratmıyor.

    Gölde serinleyen Beyşehirliler, aynı zamanda meşe ormanları arasında kamp yapma olanağı da buluyor.

    Tatilcilerin yeni gözdesi Karaburun Plajı, Akdeniz sahillerini aratmıyor - Video

    Tatilcilerin yeni gözdesi Karaburun Plajı, Akdeniz sahillerini aratmıyor #1

    "Burası Antalya'dan daha iyi diyebilirim"

    Sosyal medyada görüp Beyşehir'e geldiğini, sahilde güneşlenip gölde yüzerek keyifli bir tatil yaptığını söyleyen Kübra Deniz, "Gebze'den buraya geldim. Burası Antalya'dan daha iyi diyebilirim, plaj olarak. Burayı sosyal medyada gördüm ilk başta, daha sonra arkadaş tavsiyesi üzerine geldim. Burası Konya'nın denizi diyebilirim. Daha önce Konya'da böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Öğrendikten sonra da ön yargılı bir şekilde buraya geldim ama geldiğime gayet memnunum" diye konuştu.

    Tatilcilerin yeni gözdesi Karaburun Plajı, Akdeniz sahillerini aratmıyor #2

    "Buraya gelen herkes şaşırıyor"

    DHA'nın haberine göre, Beyşehir Belediyesi'nde görevli plaj sorumlusu Suat Sarıoğlan, Karaburun plajına artık Konya dışından tatilcilerin de geldiğini kaydetti. Sarıoğlan, plaja gelenlerin mesire alanında karavan ve çadır kurma imkanı da bulabildiğini belirterek, ''Misafirler ön yargıyla geliyorlar. Burada bir göl var. Biz bir gidelim bakalım diye geliyorlar. Gelen herkes şaşırıyor. Konya'nın ortasında böyle bir plaj, böyle bir hava beklemiyorlar" dedi.

    Tatilcilerin yeni gözdesi Karaburun Plajı, Akdeniz sahillerini aratmıyor #3

    Tatilcilerin yeni gözdesi Karaburun Plajı, Akdeniz sahillerini aratmıyor #4

    Tatilcilerin yeni gözdesi Karaburun Plajı, Akdeniz sahillerini aratmıyor #5

    Tatilcilerin yeni gözdesi Karaburun Plajı, Akdeniz sahillerini aratmıyor #6

    Tatilcilerin yeni gözdesi Karaburun Plajı, Akdeniz sahillerini aratmıyor #7

    Tatilcilerin yeni gözdesi Karaburun Plajı, Akdeniz sahillerini aratmıyor #8

    Tatilcilerin yeni gözdesi Karaburun Plajı, Akdeniz sahillerini aratmıyor #9

    Tatilcilerin yeni gözdesi Karaburun Plajı, Akdeniz sahillerini aratmıyor #10


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