Tatvan'da sürülerin yayla yolculuğu
Her gün koyunları süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, sağımın ardından tekrar yayla yolculuğuna başlıyor. Tozlu yollarda yolculuk, muhteşem görüntüler ortaya koyuyor.
- 22.07.2022 - 11:23
- Güncelleme : 22.07.2022 - 13:28
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyündeki çobanlar, koyun sürülerini, buğday tarlalarına ve ekinlere zarar vermemesi için Nemrut Dağı’ndaki yaylalara vadilerden geçerek ulaştırıyor.
Sağım sonrası yolculuk başlıyor
Her gün koyunları süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, sağımın ardından tekrar yayla yolculuğuna başlıyor.
Toz bulutlarının arasında muhteşem görüntüler
Vadide ilerleyen sürüler, yaklaşık 5 kilometrelik yolculuk sırasında yoğun bir toz bulutu oluşturuyor.
AA, sürülerin yayla yolculuğunu görüntüledi.