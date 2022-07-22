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    Tatvan'da sürülerin yayla yolculuğu

    Tatvan'da sürülerin yayla yolculuğu

    Her gün koyunları süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, sağımın ardından tekrar yayla yolculuğuna başlıyor. Tozlu yollarda yolculuk, muhteşem görüntüler ortaya koyuyor.
    • 22.07.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 13:28
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    Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyündeki çobanlar, koyun sürülerini, buğday tarlalarına ve ekinlere zarar vermemesi için Nemrut Dağı’ndaki yaylalara vadilerden geçerek ulaştırıyor.

    Sağım sonrası yolculuk başlıyor

    Her gün koyunları süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, sağımın ardından tekrar yayla yolculuğuna başlıyor.

    Toz bulutlarının arasında muhteşem görüntüler

    Vadide ilerleyen sürüler, yaklaşık 5 kilometrelik yolculuk sırasında yoğun bir toz bulutu oluşturuyor.

    AA, sürülerin yayla yolculuğunu görüntüledi.

    Tatvan da sürülerin yayla yolculuğu #1

    Tatvan da sürülerin yayla yolculuğu #2

    Tatvan da sürülerin yayla yolculuğu #3

    Tatvan da sürülerin yayla yolculuğu #4

    Tatvan da sürülerin yayla yolculuğu #5

    Tatvan da sürülerin yayla yolculuğu #6

    Tatvan da sürülerin yayla yolculuğu #7

    Tatvan da sürülerin yayla yolculuğu #8

    Tatvan da sürülerin yayla yolculuğu #9


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