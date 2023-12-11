Tayvan'da akılalmaz olay! Genç kadının böbreklerinden 300'den fazla taş çıktı Tayvan'nın Tainan şehrinde sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve böbreklerinden 300'den fazla böbrek taşı çıkarılan 20 yaşındaki Xiao Yu'nun su içmediği tespit edildi..

İHA

Sırt ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadın, hastanede binde bir yaşanılan bir olayla karşılaştı..

Tayvan'ın güneyinde yer alan Tainan şehrinde 20 yaşındaki Xiao Yu isimli kadın, yapılan tetkiklerin sonucunda böbreklerinde çok sayıda böbrek taşı tespit edilerek acil ameliyata alındı.

300'den fazla böbrek taşı çıkarıldı

Başarılı geçen ameliyatın ardından Yu’nun böbreklerinden 0.5-2 cm boyutlarında 300’den fazla böbrek taşı çıkarıldı.

Su yerine şekerli içecek ve çay tükettiği belirtildi

Ameliyatın yapıldığı Chi Mei Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Yu’nun su içmeyi sevmediği ve sadece şekerli içecekler ile çay tükettiği belirtildi. Xiao Yu’nun beslenme alışkanlıklarının kötü olduğunu vurgulayan Chi Mei Hastanesi'ndeki doktorlar ise, Tayvanlılara daha sağlıklı gıdalar tüketmeleri ve bol bol su içmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan Chi Mei Hastanesi Ürologu Lin Tsai-yang, Tayvan'daki erkeklerin yüzde 14,9'unda, kadınların ise yüzde 4,3’ünde böbrek taşı oluşma ihtimali bulunduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)